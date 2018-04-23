القاهرة -أ ش أ

يحيي الفنان هاني شاكر والمطربة ريهام عبدالحكيم حفلا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وذلك مساء الجمعة المقبلة بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

ويقدم الفنان هاني شاكر خلال الحفل مجموعة منتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات (يا مصر متخافيش) و(ياريتني) و(كل ليلة) و(انت لسه بتسألي) و(لو بتحب حقيقي صحيح) و(علي الضحكاية) و(أحلف بسماها) و(سألتك).

كما تقدم ريهام عبدالحكيم مختارات متنوعة من الأغاني من بينها أغنيات: (ما تخافوش على مصر) و(دارت الأيام) و(بالورقة والقلم) (بتسأل لأيه عليا) و(فيها حاجة حلوة) و(سألوني الناس).

وعبر الفنان هاني شاكر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مصري والغناء في مدينة السلام مشيرا إلى أنه لم يتردد في قبول دعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للاحتفال مع أهالي سيناء بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحريرها معربا عن أمله في أن يشارك مع زملائه الفنانين في تقديم لحظات من السعادة لأهالي سيناء خلال الحفل.

كما عبرت الفنانة ريهام عبد الحكيم,عن سعادتها بتكرارا تواجدها في مدينة السلام والغناء في واحدة من أجمل مناسباتنا الوطنية.