أخبار مصر – شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، نهائيا.

وعلق وزير الآثار خالد عنانى – الذى حضر المناقشات – بتوجيه الشكر للبرلمان وبخاصة لجنة الثقافة والاعلام والآثار على الموافقة على مشروع القانون ، مؤكدا أنه يغلظ العقوبات ويحافظ أكثر على آثار مصر فى الوقت الذى أكد فيه عبد العال ضرورة تعظيم شركات الخدمات لإصلاح المنظومة باكملها.