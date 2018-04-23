بكين - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف – اليوم الاثنين – إن سياسة روسيا والصين الموحدة والتي تهدف إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية، تلعب دورا مهما للغاية في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم.

جاءت تصريحات لافروف خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي في بكين.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الصين تعد أولوية في السياسة الخارجية الروسية، مضيفا “نتوقع الحفاظ على كثافة اتصالات عالية هذا العام أيضا، كما آمل أن نتمكن من مناقشة كل القضايا ووضع خطط للمستقبل خلال محادثات اليوم”.

ومن جانبه، أشار وانج يي، إلى أن مواصلة تعزيز العلاقات الروسية الصينية تلبي مصالح لبلدين .

وتأتي هذه المباحثات قبل يوم من اجتماع وزراء خارجية منظمة (شانجهاي) للتعاون والذي سيشارك فيه وزير الخارجية الروسي، حيث سيتطرق الاجتماع للاتفاقيات المشتركة ذات التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون في مجال تعزيز السلام والأمن على امتداد الدول الواقعة في إطار منظمة (شنجهاي).

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي خلال زيارته لبكين بالرئيس الصيني شي جين بينج، لبحث سبل التحضير لزيارته إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

والتي تتزامن مع انعقاد قمة الدول الأعضاء بمنظمة شنجهاي للتعاون مطلع الشهر المقبل.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع بين الوزيرين الروسي والصيني خلال هذا العام.