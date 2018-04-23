القاهرة -أ ش أ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بعد موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول درجة اعتبارية للفصل الدراسي الثاني في صفوف النقل بجميع المراحل والشهادة الإعدادية.

واوضحت الوزارة -في بيان لها اليوم الاثنين-إنه بالنسبة للطالب الذي لم يؤدي امتحان الفصل الدراسي الأول الحق في امتحان الدور الثاني بالدرجة الكاملة.

أما بشأن طلاب الشهادات العامة الدبلومات، والثانوية العامة فسيتم عقد الامتحانات في موعدها وفق الجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويحق للطالب لدخول امتحان الدور الثاني في مادة أو أكثر أوجميع المواد، علي أن يتقدم بطلب التأجيل إلي إدارة شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية قبل موعد الامتحانات.