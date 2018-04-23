القاهرة - أ ش أ

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قوافل توعوية وثقافية تحت عنوان ” بالفن هنقدر نغير” في محافظات الصعيد للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات.

بدأت القوافل في أسيوط وسوهاج والمنيا بالتعاون مع الهيئة العامة لوزارة الثقافة وتستهدف الأطفال في المرحلة الابتدائية من سن 6 سنوات وحتى 12 عاما وهما الفئات الأكثر عرضه لتقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وذكر الصندوق اليوم الاثنين إن القوافل تستهدف توعية 50 ألف طفل بمحافظات الوجه القبلي ورفع الوعي حول أضرار التدخين وتعاطي المخدرات خاصة التدخين السلبي وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون, وكذلك رفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة وتعليم الطفل كيفية سؤال من يثق فيه قبل الإقدام على أي شئ حتى يكون لديه القدرة على التفكير واتخاذ القرار الصحيح تحت شعار ” أنا أقوى ..أنا أفكر .. أنا آخد قرار ” .

وتضمنت القوافل عروضا فنية بالرسومات ومسارح العرائس والتنورة واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال من سن 6 إلى 12 عاما في المدارس ومراكز الشباب حيث لاقت هذه العروض قبولا كبيرا من جانب الأطفال بالمدارس ومراكز الشباب حيث تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات ” أنت أقوى من المخدرات ” وقام بعرض المبادرات التوعوية مجموعة من الشباب المتطوعين بالصندوق وشباب من الهيئة العامة لقصور الثقافة.