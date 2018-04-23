القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن تنظيم الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي دورات مكثفة لتأهيل الشباب بكل المحافظات على خوض الانتخابات المحلية المقبلة وذلك بعد إعلان قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالتمكين السياسي للشباب والدفع بهم إلى المراكز القيادية والعمل بالمحليات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الصدد .

وتوقع وزير الشباب والرياضة خلال افتتاحه اليوم الاثنين ملتقى الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية والذي تنفذه الوزارة تحت شعار ” شباب ضد الإرهاب” الدفع بأكثر من 30 ألف شاب في الانتخابات المحلية المقبلة بما يمثل رقابة كبيرة من الشباب على الإدارات المحلية وبداية لإعداد كوادر سياسية تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتمكين فعلي للشباب بالمجتمع.

وصرح المهندس عبد العزيز نتوقع تولي الشباب معظم المراكز القيادية خلال الفترة المقبلة في الفعاليات التي تتم بالانتخاب مبينا أن مراكز الشباب والأندية وسيلة مهمة للشباب للتواصل مع المواطنين لإعداد الشباب للانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية معربا عن أمله في تمثيل أكبر للشباب في الانتخابات المقبلة.

وطالب الوزير الاتحادات الطلابية بتبني مبادرات مجتمعية , منها مواجهة الزيادة السكانية والإسراف في استهلاك المياه والتصدي للإرهاب , معربا عن استعداد الوزارة للتعاون في تنفيذ أي مبادرات بهذا الصدد .