الجزائر - أ ش أ

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ضرورة تكوين مسلم معتدل تتكامل في شخصيته العقيدة والعبادة الصحيحة والأخلاق الرفيعة الراقية.

وأضاف علام ان الدين يأخذ في حياتنا خطوة أبعد من مجرد المعرفة النظرية الجافة فيتحول إلى سلوك يضبط حياة المسلم في كل أحواله, فتشيع بيننا قيم الأمانة والانضباط والإخلاص والصدق والوطنية والاعتدال وغيرها من قيم ديننا الحنيف ولكي نعد إنسانا لا يتأثر بالدعوات الهدامة التي يبثها أهل الإرهاب والتطرف .

وصرح مفتي الجمهورية في كلمته التي ألقاها في مؤتمر “تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية” الذي يعقد في الجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إنه ينبغي أن يكون التكوين العلمي والوجداني للإنسان المسلم مؤسسا على قواعد راسخة من العلم والفهم الصحيح لديننا الحنيف سواء أكان ذلك المكلف عالما متخصصا أم مثقفا له تخصص آخر غير العلم الشرعي لكنه يحتاج إلى معرفة أمور دينه معرفة تامة صحيحة غير مشوهة ولا مشوشة وأن يدرك بعمق معنى الدين ووظيفته وغايته في تلك الحياة إدراكا يوقفه على ما آل إليه واقعنا المعاصر من تعقيد فكري وتشتيت معرفي.