الإسماعيلية -أ ش أ

تصدرت سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة “ميلان ميرسك” اليوم الاثنين القافلة الجنوبية لقناة السويس والقادمة من ماليزيا في طريقها إلى المغرب.

وصرح مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالإسماعيلية بأن السفينة العملاقة التي تعتبر من أضخم سفن الحاويات في العالم قد تصدرت القافلة الجنوبية بحمولتها البالغة 221 ألف طن وهي تحمل على متنها 20 ألف حاوية.

وأوضح المصدر أن قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس رافقت السفينة “ميرسك” خلال رحلة عبورها للمجرى الملاحي للقناة والتي استغرق مرورها قرابة الـ 12 ساعة متصلة.