القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين اجتماعا موسعا مع مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالقطاع في محافظة البحيرة وذلك بحسب بيان الوزارة اليوم.

وصرح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء سيد العشري خلال الاجتماع إنه يتم في محافظة البحيرة تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب, بطاقة 113 ألف م/3ي, بتكلفة مليار و64 مليون جنيه, وتشمل (توسعات محطة مياه أبوحمص وشبكاتها وتوسعات محطة مياه كفرالدوار وشبكاتها – محطتي مياه رأس كاوتش بكفرالدوار (الأغشية الليفية) والمجد بالرحمانية- شبكات مياه ادفينا برشيد).

وبشأن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة اوضح اللواء سيد العشري يجرى تنفيذ 8 مشروعات بطاقة 180 ألف م/3ي, بتكلفة 972.7 مليون جنيه, وتشمل (إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحي كفرالدوار – توسعات صرف صحي إيتاي البارود “السيب النهائي الحل الدائم” – توسعات صرف صحي أبوالمطامير – صرف صحي بدر – توسعات صرف صحي إدكو), مضيفا أنه يجرى أيضا توصيل خدمات الصرف الصحي ل`85 قرية, بما نسبته 17.3 % من إجمالي قرى المحافظة البالغة 490 قرية, بخلاف 89 قرية مخدومة, بما نسبته 18.1 %.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي, إلى أن هناك 29 مشروعا لمياه الشرب تم تنفيذها ودخلت الخدمة بطاقة مليون و209 آلاف م/3ي, بتكلفة مليارين و 766.5 مليون جنيه, وهي (دمنهور القديمة – شبراخيت – دمنهور الجديدة إدفينا – كفر الدوار الجديدة – كفر الدوار القديمة أبوحمص – النوبارية الجديد – 45 وحدة صغيرة – 49 قرية محرومة ? 170 بئرا ارتوازية وحدتا إزالة حديد ومنجنيز (وادي النطرون التحدي) – خط مياه كفر داود بني سلامة – خطوط مياه البحيرة بطول 650 كم/ط – توسعات مياه دمنهور – توسعات مياه شبراخيت – 9 آبار قطر 12 – تأهيل محطة مياه دمنهور – محطة مياه وشبكة بدر – محطة مياه أبيس – استكمال خطوط المياه الناقلة والشبكات ضمن مشروع 240 قرية – توسعات محطة مياه إدفينا – رافع صلاح العبد بوادي النطرون – توسعات محطة مياه أبوحمص – توسعات محطة مياه النوبارية – محطة مياه العباسي بالدلنجات – محطة مياه المحمودية وشبكاتها – الخط المياه الناقل بالنوبارية – الخزان الأرضي بوادي النطرون), كما تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعا للصرف الصحي بطاقة 407 آلاف م/3ي, بتكلفة مليار و681 مليون جنيه, وهي (صرف صحي المحمودية وتوسعاتها – صرف صحي الرحمانية – صرف صحي شبراخيت وتوسعاتها – صرف صحي إيتاي البارود وتوسعاتها – صرف صحي كوم حمادة وتوسعاتها – صرف صحي الدلنجات – صرف صحي أبوالمطامير – صرف صحي دمنهور وتوسعاتها – صرف صحي حوش عيسي – صرف صحي إدكو – صرف صحي كفرالدوار – صرف صحي رشيد – صرف صحي وادي النطرون – صرف صحي أبوحمص).