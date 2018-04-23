القاهرة - أ ش أ

أكد ميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الغاز والبترول الجاري تنفيذها في مصر في ضوء أن مصر شريك استراتيجي، وهناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق المنافع المتبادلة.

كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي تحققت في قطاع البترول والغاز المصري مؤخرا والتي تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها، وبالمجهودات التي تمت في تنفيذ مشروع حقل ظهر في فترة قياسية، والذي أكد قدرة المصريين على إنجاز المشروع بمعدلات غير مسبوقة وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز وأن سوق الغاز في مصر سيصبح من الأسواق المهمة عالميا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق له اليوم الاثنين لموقع محطة المعالجة البرية لغازات حقل ظهر بمحافظة بورسعيد والذي تم بدء باكورة إنتاجه منتصف ديسمبر الماضي وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي.