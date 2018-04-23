الشارقة - أ ش أ

حصلت مصر على المركز الأول لجائزة الشارقة للأدب المكتبي وذلك خلال الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها حاليا هيئة الشارقة للكتاب، حيث حصل الدكتور شريف كامل شاهين على المركز الأول وهو وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة .

و أعرب الدكتور شريف شاهين عن سعادته لحصوله على المركز الأول لجائزة الشارقة للأدب المكتبي عن 2018 ، موضحا أنها الجائزة الثانية التي يحصل عليها من الشارقة للأدب المكتبي ،حيث حصل على المركز الأول أيضا عام 2013 .

وقال شاهين إن البحث الذي قمت به كان تحت عنوان مؤسسات المعلومات والتنمية المستدامة والبحث يسلط الضوء على إسهامات المكتبات ومراكز المعلومات ودورها الوثائقي والأرشيفي في وضع الأطر النظرية والتطبيقية التي تمكن المؤسسات من القيام بدورها في هذا الجانب على الوجه الأكمل، وزيادة فاعليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنمية الوعي المعرفي داخل شرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف أن الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يقدم للثقافة العربية خدمة عظمية في جعل الشارقة عاصمة للثقافة في كل وقت ، والدعم الكبير الذي يقدمه للثقافة من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية على مدار العام سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي .