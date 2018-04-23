جنيف -أ ش أ

حثت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو ، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني على عدم التخلي عنه، وذلك قبيل اسابيع من انتهاء المهلة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه الأوربيين للموافقة على تشديد بنود الاتفاق.

وصرحت ناكاميتسو – خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة عن حظر انتشار الاسلحة النووي – ” إننا نأمل في أن كافة المشاركين في الاتفاق يواصلون التزامهم الكامل بتنفيذه والحفاظ عليه على المدى الطويل”.