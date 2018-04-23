اخبار مصر - احمد عوض

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية على هامش الملتقى العربى الدولى للسياحة والسفر ATM المُنعقد حاليا في دبى.

وواكدت الوزيرة خلال مقابلات مع شبكة بلومبرج الإخبارية، وشبكة يورونيوز، وجريدة ذا ناشيونال ان السياحة المصرية شهدت تحسنا خلال عام 2017 من حيث عدد السائحين والايرادات المحققة والتي تؤكد استعادة مصر لمكانتها ودورها الريادى على خريطة السياحة العالمية، حيث ساهمت السياحة بما يقرب من 15% من اجمالي الناتج خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وقامت الوزيرة خلال هذه اللقاءات بتوجيه الدعوة لممثلى هذه الوسائل الإعلامية لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ليس لها مثيل، ونقل تجربتهم، التي عايشوها على أرض الواقع، من خلال كتاباتهم وبرامجهم الى العالم لنقل الصورة الحقيقية التي تعكس استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بمصر.

وأعربت وزيرة السياحة عن تفاؤلها بعام 2018، وقالت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية، حيث أشارت إلى أن الاثار المصرية ليس لها مثيل في العالم وأن الاكتشافات الاثرية الجديدة لا تتوقف ، موضحة أن المتحف المصري الكبير والذى يعد أكبر متحف للآثار في العالم سوف يتم افتتاحه قريبا .