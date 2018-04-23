أخبار مصر - إيناس البسيونى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى بأحد الشركات والإستيلاء على منتجاتها وإختلاس قيمتها.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قد تلقت بلاغا من محامى بالشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية بقيام مدحت .أ.ع .مدير مبيعات بالشركة المشار إليها ، و مصطفى .أ.ع .. مدير مبيعات بذات الشركة بالإستيلاء على بضائع من منتجات الشركة وإختلاس قيمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حيث قام الأول بإستغلال موقعه الوظيفى خلال الفترة من 4/7/2015 حتى 4/7/2017 والإستيلاء على بضائع من منتجات الشركة عبارة عن منظفات وإختلاس قيمتها بإجمالى مبلغ ( 227.698 ) ، وقيام الثانى بالإستيلاء على بضائع من منتجات الشركة عبارة عن منظفات المسلمة له كعهدة لتسليمها لعملاء الشركة وإختلاس قيمتها بإجمالى مبلغ ( 76.434 ) بإجمالى مبلغ ( 304.132 ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهما ، و بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وتعهدا بسداد المبالغ المالية قيمة البضائع المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.