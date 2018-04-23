القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا, فى حين تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى نهاية الفترة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : القاهرة17-27 ،وسط الدلتا 17-27، مطروح 12-21،شرم الشيخ 21-29 -الغردقة 18-29،

المنيا28-13،أسيوط15-29، سوهاج 16-26 ، قنا20-31 ، شلاتين 22-30 ،حلايب 20-27