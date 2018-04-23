أخبار مصر – شيماء صالح

حذر مجلس النواب المصرى منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من الزج بالمنظمة فى مسائل سياسية وأن تركز على ما تنص عليه لائحتها الأساسية.

وأضاف رئيس البرلمان على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، “منظمة اليونسكو تعتزم منح جائزة لشخص متهم فى جريمة جنائية مدعومة بمنظمات مشبوهة ودول مارقة معروفة بدعمها للإرهاب “؛ علما بأنه لم يسمي اسم هذا الشخص.

وتابع “هذه المنظة للتربية والعلوم والثقافة ليس لها دخل من قريب أو بعيد بالسياسية ولا يجب الزج بنفسها فى أمور سياسية، حاولت فى يوم من الأيام تنحى منحى سياسي مما دفع الدول للخروج منها..”.

واستطرد عبد العال ” نحن هنا فى مجلس النواب نحذر المنظمة أن تبتعد عن السياسية وتركز وبحكم لائحتها الأساسية فى التربية والعلوم والثقافة..و ما تعتزم القيام به لا يمكن أن يقبله مجلس النواب المصري أو أية دولة أخرى لاسيما وأن مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة فى عام 1945″.