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تُعرف رسميّاً باسم جمهورية النيجر وهي دولة إفريقية تقع في غرب أفريقيا ولا تطل على سواحل لذلك سميت “بالدولة الحبيسة”.

يعود أصل تسميتها إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها فسميت نسبةً إليه “بالنيجر”.

يحيط بها من الشمال الجزائر وليبيا ومن الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوكينا فاسو ومالي، وهي أكبر دول غرب أفريقيا؛ من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها 1270000 كم مربع.

تقع دولة النيجر بين دائرتيْ عرض 16 درجة شمالاً وخط طول 8 درجات شرقاً، ويبلغ الشريط الحدودي لها 5697 كم حيث يحيط بها سبع، ويعد نهر النيجر أكثر النقاط انخفاضاً حيث يبلغ ارتفاعه 200 م فوق مستوى سطح البحر، أما أعلى نقطة في البلاد فهي قمة جبل إيدوكال نيتغريس والبالغ ارتفاعها 2022 م فوق مستوى سطح البحر.

ويتكون المجتمع السكانيّ من فئات مختلفة نتيجة الأحداث التاريخية التي مرت بها البلاد، فالنيجر عبارة عن أطراف مترامية لدول وممالك مختلفة، وتعتبر نيامي عاصمة الدولة وأكبر مدنها التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيجر، وتعد النيجر من أفقر دول العالم حيث تغطي الصحراء ما يقارب نسبته 80% من مساحة الدولة، أما الجزء الباقي من الدولة فيهدده الجفاف والتصحر.

يعد الدين الإسلامي دين الأغلبية للسكان في البلاد.

اما من حيث المناخ فهو صحراوي جاف باستثناء جنوب الدولة فمناخه استوائي وتغطي الصحاري والكثبان الرملية الأجزاء الكبرى من البلاد باستثناء الجزء الجنوب، حيث تغطيه غابات السافانا.

تقسم الدولة إلى سبع مناطق إدارية وعاصمة مستقلة.

يعتمد الاقتصاد في النيجر بشكلٍ كبيرٍ على الثروات الحيوانات والمحاصيل الموسمية، حيث تقوم الدولة بتصدير المواد الغذائية والمواشي إلى الدول الأخرى المحيطة بها، ويعمل ما يقارب 82% من السكان في مجال الزراعة، وتربية الدواجن والمواشي .