اخبار مصر - هالة حربي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية لمستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط القاهرة وبكين خلال المرحلة الحالية.

وقال قابيل في بيان اليوم /الاثنين/ إن الفترة الماضية شهدت زخما سياسيا مكثفا تمثل في الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج والتي استهدفت نقل العلاقات الثنائية بين مصر والصين لمرحلة جديدة تحقق المصلحة المشتركة للدولتين سياسيا واقتصاديا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات والذي ضم ممثلي 50 شركة صينية.

ولفت قابيل إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري في المجال الصناعي خاصة في مجال صناعة المنسوجات وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21% بحلول عام 2020.

من جانبه، قال صن روزهى رئيس المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمنسوجات إن زيارة وفد المجلس للقاهرة تستهدف دراسة المناخ الاستثماري بقطاع الملابس والمنسوجات والتعرف على أهم الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة به فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.