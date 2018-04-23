لندن - أ ش أ

أعلن قصر كنسنجتون، اليوم الإثنين، دخول دوقة كامبردج كيت إلى مستشفى “سانت ماري” بمنطقة بادنجتون بوسط لندن استعدادا لولادة طفلها الثالث، وهو السادس لأبناء أحفاد الملكة إليزابيث.

وذكر القصر الملكي في تغريدة على تويتر أن دوقة كامبردج دخلت مستشفى سانت ماري صباح اليوم في بداية المراحل الأولى للولادة، مضيفا أنها دخلت إلى جناح “ليندو” بالمستشف بصحبة زوجها الأمير وليام دوق كامبريدج.

ومن المقرر أن يحتل الأمير أو الأميرة الجديدة المركز الخامس في ولاية عرش البلاد، وهو الحفيد السادس للملكة وزوجها دوق أدنبره والشقيق أو الشقيقة الصغرى للأمير جورج والأميرة شارلوت”.

ويتراجع الأمير هاري مركزا واحدا في ولاية العرش مع ولادة الطفل أو الطفلة الجديدة ليحتل المركز السادس، بعد والده الأمير تشارلز ولي العهد وشقيقه الأمير وليام، وابنه الأمير جورج، ثم الأميرة شارلوت، وأخيرا الطفل أو الطفلة الجديدة التي ستحتل المركز الخامس.