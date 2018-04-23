القاهرة -أ ش أ

أكدت الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية لمواجهة التحديات الجرائم الارهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم اجمع.

جاء ذلك في كلمة السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية,التي بدأت اليوم بالجامعة العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية.

ودعا جواد الى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية مما يمكنها من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتها القتالية ,مشددا في الإطار ذاته على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة في مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية.

ونوه جواد بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعي لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية من خلال محاولة إيجاد سند قانوني عربي لذلك ,مشيرا الى أن هذا ما أكدته أيضا العديد من قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزاري والقمة بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الأشخاص الضالعين في اعمال ارهابية.