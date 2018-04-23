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تقع جمهورية ناميبيا في المنطقة الغربية من القارة الأفريقية، حيث تتقاسم هذه الدولة الحدود مع كل من زامبيا بالإضافة إلى أنغولا من جهتها الشمالية، أما من الجهة الشرقية لها فهي تتقاسم الحدود مع بوتسوانا، في الوقت الذي تتقاسم فيه هذه الدولة الحدود من جهتها الجنوبية ومن جهتها الشرقية مع دولة جنوب أفريقيا، وأخيراً ومن جهتها الغربية يقع المحيط الأطلسي.

عاصمة ناميبيا هي مدينة ويندهوك، وهذه المدينة تعتبر أيضاً المدينة الأكبر من ضمن مدن هذه الدولة.

أما اللغة الرسمية فهي اللغة الإنجليزية.

نظام الحكم في هذه الدولة هو الجمهوري ولهذا فهي تسمى رسمياً بجمهورية ناميبيا.

سلطتها التشريعية من اختصاص البرلمان، أما استقلالها فقد استقلت هذه الدولة عن جنوب أفريقيا في العام 1990 من الميلاد.

عملة هذه الدولة هي الدولار الناميبي.

قسمت ناميبيا إلى حوالي 14 منطقة مختلفة، ومن ثم تم تقسيم هذه المناطق إلى 121 دائرة انتخابية، وهذه المناطقة الأربعة عشر هي منطقة إرونغو ومنطقة كاراس ومنطقة كابريفي ومنطقة هراداب ومنطقة كونين ومنطقة خوماس ومنطقة أوكافانغو ومنطقة أوماهيكي ومنطقة أوتحوزوندجوبا ومنطقة أوشانا ومنطقة أوماساتي ومنطقة أوماهيكي ومنطقة أوهانغوينا.

على الرغم من أن اللغة الرسمية في هذه الدولة هي اللغة الإنجليزية، فإنّ اللغة الألمانية هي اللغة شائعة الاستعمال، إلى جانب اللغة الأفريكانية، وهاتان اللغتان هما من اللغات المحلية أيضاً. مع العلم أن اللغة الألمانية كانت هي اللغة الرسمية والمتداولة في هذه الدولة خلال القرن العشرين. وبعد ذلك تم استبدال اللغة الألمانية باللغة الإنجليزية حيث حلت محلها كلغة رسمية وكان ذلك في العام 1990 من الميلاد.

الديانة الأوسع انتشاراً في هذه الدولة هي الديانة المسيحية، وغالبية المسيحيين هم من البروتستانت، اما المسلمين فيقدر عددهم في هذه الدولة بحوالي 70 ألف نسمة تقريباً، غالبيتهم من المهاجرين، حيث يمثل هؤلاء ما نسبته حوالي 3 % من إجمالي عدد السكان في هذه الدولة.