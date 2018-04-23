الخارجة - أ ش أ

أعلن رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد كمال إبراهيم إنه تم البدء في تحسين خدمات الكهرباء بقرية الجديدة بتكلفة 14,7 مليون جنيه وأنه تم تسليم مسار الكابلات وأماكن المحولات من قبل الوحدة المحلية لقرى الجديدة إلى هندسة كهرباء الداخلة وذلك بهدف تحسين الجهود لدى المشتركين وإزالة الخطورة من الأبراج الهوائية.

وصرح إبراهيم في تصريح اليوم الاثنين إن هذا التطوير يأتي ضمن خطة المحافظة لتغيير الجهد الكهربائي المغذي لقرى الجديدة والموشية من جهد 11 إلى جهد 22 كيلو فولت, وإحلال الأبراج المتهالكة وتغيير الأبراج بالكتلة السكنية من جهد 22 إلى كابلات 22 وكذلك تغيير المحولات على الخط من جهد 11 إلى جهد 22.

وأضاف أن خطة العمل الحالية بمركز الداخل تهدف إلى تحسين كافة الخدمات والمرافق للمواطنين وخاصة في قطاعات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والطرق بما يلبي احتياجات ومطالب المواطنين.