الكويت -أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت أن فرقها والفرق التابعة لشركة “نفط الكويت” تمكنت من السيطرة على حريق شب -فجر اليوم الإثنين- إثر تسرب نفطي في منطقة المقوع، دون وقوع أي إصابات.

واوضح نائب المدير العام لشئون المكافحة اللواء جمال البليهيص – في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في “الإطفاء” – إن مركزي إطفاء الأحمدي ومبارك الكبير للمواد الخطيرة تعاملوا بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لشركة “نفط الكويت” مع الحريق، وفقا للخطط والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكد أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما أن عمليات الإنتاج في الشركة لم تتأثر جراء الحريق>

ومن جانبها، أكدت شركة نفط الكويت، في بيان لها، أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي، وأن الحريق الذي شب نتيجة تسرب نفطي في منطقة المقوع، لم يسفر عن أي قراءات لتسربات الغاز في المنطقة، مشددة على أن التسرب والحريق لم يشكلا أي خطورة على صحة المواطنين والعاملين.