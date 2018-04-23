لندن - أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان – ومقره لندن – بوصول القافلة التي تقل مسلحي المعارضة المنسحبين من مدينة القلمون شرقي دمشق إلى مدينة عفرين .

واضاف المرصد -في بيان اليوم الاثنين- أن القافلة تضم حوالي 1000 شخص من المسلحين والمدنيين وصلت إلى مخيم جندريس بعفرين.

يذكر أن الجيش السوري صادر – خلال عملية التمشيط لمدينة القلمون – عددا من المدرعات والأليات العسكرية التي كانت لدى ما يسمي بتنظيم “جيش الإسلام” (أحد العناصر المسلحة المعارضة للنظام في سوريا ).

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أعلنت أمس الأول السبت انطلاق عملية إخراج المسلحين وأفراد عوائلهم، غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، من بلدات الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي الواقعة في ريف دمشق الشمال-شرقي، بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السوري وقادة المسلحين.