بغداد- أ ش

أفاد مصدر استخباري عراقي -اليوم الاثنين- بمقتل الرجل الثاني في تنظيم “داعش” الارهابي جراء قصف جوي استهدف مقرات للتنظيم في سوريا.

وصرح المصدر إن القوة الجوية العراقية وبتنسيق مع الجانب السوري استهدفت اجتماعا لقادة عصابات داعش الإرهابية داخل الأراضي السورية ، أدت إلى مقتل الرجل الثاني لتلك العصابات.

وأضاف المصدر أن القوة الجوية العراقية استطاعت أن تقتل الرجل الثاني لداعش الإرهابي المدعو ( أبولقمان السوري ) بضربة جوية عراقية داخل الأراضي السورية بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع قادة داعش في إحدى البنايات داخل الأراضي السورية”.

وأوضح المصدر أن القتيل هو المسؤول عن نقل وتجنيد الانتحاريين وإرسالهم إلى العراق ، وبمقتله ستكون مهمة التنظيم صعبة في دعم خلاياهم النائمة في العراق.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد أوعز إلى القوات الجوية بتوجيه ضربة جوية في سوريا على تنظيم “داعش”.