لندن - أ ش أ

أعرب المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب عن سعادته بمستوى نجمه المصري محمد صلاح الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مقدما التهنئة لصلاح على اللقب معربا عن سعادته لتدريبه خلال هذه المرحلة.

وأضاف المدرب في تصريح للصحفيين خلال حفل تقديم جوائز الأفضل مساء امس أن كرة القدم لعبة جماعية وأهم شيء هو نجاح المجموع ولذلك من الصعب اختيار نجم واحد ولكن محمد صلاح لاعب مميز داخل وخارج الملعب يمتلك الطموح والعزيمة والإصرار ويبذل أقصى جهد من أجل فريقه.

وأكرر له التهنئة وأقول له ننتظر وصولك بأقصى سرعه مع كأس أفضل لاعب فلدينا مباراة والكثير من العمل.