اخبار مصر - وكالات

أدى المطرب الأمريكي ذو الأصول الهايتية جيسون ديرولو أغنية “Colors” الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018، برفقة عدد من المغنين العرب بلهجات بلادهم التي تأهلت للعرس الكروي المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

جاءت الأغنية باللهجة المصرية في أداء ثنائي مشترك “دويتو”، جمع ديرولو والمغني المصري تامر حسني.

وصف حسني الجماهير المنتظرة لهذه اللحظة التاريخية، ودعا للوقوف إلى جانب منتخب “أم الدنيا” شاكرا الجيل الجديد من اللاعبين الذين رسموا الفرحة على وجوه المصريين.

كما جاءت الأغنية باللهجة السعودية بأداء مشترك جمع ديرولو وأسيل عمران المغنية والممثلة السعودية.

فوصفت عمران الحماس والشعور بالفخر المرسوم على وجه المواطنين السعوديين، داعية لتشجيع “الأخضر” لآخر وقت والوقوف خلفه.

وأدى المغني المغربي الدوزي برفقة ديرولون الأغنية باللهجة المغربية.

حيث دعا لرفع الأيادي للأعلى وتشجيع “أسود الأطلس”، لرفع راية البلاد.

كما حضرت الأغنية باللهجة التونسية بأداء من المغني سي لمهف برفقة ديرولوفو.

الذي أكد على الرغبة والعزيمة على الوصول للمونديال بالرغم من الظروف، ودعا إلى الوقوف خلف “نسور قرطاج” للاحتفال بالمفرقعات وبصوت المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.