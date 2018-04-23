كابول-أ ش أ

قام مسلحو تنظيم داعش الإرهابي بإعدام ثلاثة أشقاء بقطع رؤوسهم اتهموا بتواصلهم مع الحكومة والمؤسسات الأمنية في إقليم نانجارهار الأفغاني .

واوضح مصدر بالحكومة المحلية في الإقليم – اليوم الإثنين- إن الأشقاء الثلاثة قد قطعت رؤوسهم على ما يبدو بتهمة دعم الحكومة والمسؤولين الأمنيين.

كما قام مسلحو داعش بقطع رأس طفل في إقليم جاوزجان شمالي بأفغانستان قبل بضعة أيام لأنه كان يأخذ الطعام والماء إلى قوات الأمن في المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه عمليات مكافحة الإرهاب والغارات الجوية من قبل القوات الأفغانية والأمريكية في نانجارهار ومناطق أخرى من البلاد للقضاء على المسلحين المرتبطين بالجماعة الإرهابية.