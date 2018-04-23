غزة-أ ش أ

أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية صباح -اليوم الاثنين-استشهاد شاب من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، متأثرا بجروحه إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة السلمية الكبرى .

واوضح الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة – في بيان مقتضب -ان الشاب تحرير سعيد محمود وهبة (18 عاما) من سكان تل السلطان في رفح،استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في رأسه، في الجمعة الأولى لمسيرة العودة.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس الماضي إلى 39شهيدا ، إلى جانب أكثر من 5 آلاف مصاب.