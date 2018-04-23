القاهرة - أخبار مصر

أهم الأخبار:

 

– “تعليم شمال سيناء”: امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها

– كوريا الجنوبية توقف “مكبرات الصوت” عبر الحدود مع جارتها

– مسلح يقتل 4 أشخاص داخل مطعم في امريكا

– مجلس النواب الفرنسي يصوت لصالح قانون “اللجوء والهجرة”

– عبدالعال: القيادة السياسية تعطي أولوية مطلقة لإفريقيا

– ماكرون: لا يوجد خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني

– أبو الغيط يشيد بالدعم البرازيلي المستمر للقضية الفلسطينية

– محمد صلاح: أتمنى تحقيق المزيد لمنتخب مصر وليفربول

– احتفالية كبري بـ”قرية صلاح” لتتويجه كأفضل لاعب بإنجلترا

– رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي 2018