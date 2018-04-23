نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– “تعليم شمال سيناء”: امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها
– كوريا الجنوبية توقف “مكبرات الصوت” عبر الحدود مع جارتها
– مسلح يقتل 4 أشخاص داخل مطعم في امريكا
– مجلس النواب الفرنسي يصوت لصالح قانون “اللجوء والهجرة”
– عبدالعال: القيادة السياسية تعطي أولوية مطلقة لإفريقيا
– ماكرون: لا يوجد خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني
– أبو الغيط يشيد بالدعم البرازيلي المستمر للقضية الفلسطينية
– محمد صلاح: أتمنى تحقيق المزيد لمنتخب مصر وليفربول
– احتفالية كبري بـ”قرية صلاح” لتتويجه كأفضل لاعب بإنجلترا
– رسميًا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي 2018
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