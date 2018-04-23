أخبار مصر - الاثنين 23 ابريل 2018

– الرئيس: تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين

– عبدالعال: حصة مصر في المياه لم تتغير

الاهرام

– السيسى يصدق على قانون التحفظ والتصرف فى أموال الإرهابيين

– الرئيس : تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين

– رئيس الوزراء: تحسين الخدمة وتحقيق الانضباط بمرفق السكك الحديدية

– توصيل الغاز للمنازل بتمويل دولى مشترك بقيمة1٫2 مليار دولار

– عبد الرازق: اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية يرسخ سيادة القانون

– دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار فى البشر

– البرلمان يوافق على حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة ترشيدا للمياه

الاخبار

– دراسة تحويل «دعم مصر» إلى حزب

– عبدالعال: حصة مصر في المياه لم تتغير

– مليون «شنطة رمضان» مجاناً لمحدودى الدخل

– البرلمان يطالب بسعر عادل لتوريد القمح

– كشفان أثريان بالأقصر وأسوان

– المتحف الكبير يستقبل عجلة الملك «توت» وسريره

– 14 يونيو آخر موعد لتقنين أوضاع أراضي الأوقاف

– مظاهرات ضد الإخوان في وداع شهيدي الوطن بالمنوفية