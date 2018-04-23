سيول - أ ف ب

أسكت الجيش الكوري الجنوبي الإثنين مكبّرات الصوت الضخمة التي تُذيع رسائل للجنود الكوريين الشماليين المنتشرين على الحدود، وذلك في بادرة مصالحة قبل قمة بين الكوريتين الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان “اعتبارا من اليوم، أوقفنا البث عبر مكبرات الصوت لتخفيف التوترات العسكرية وخلق مناخ سلام (…) قبل قمة الكوريتين”.

واعلنت كوريا الشمالية السبت وقف تجاربها النووية والصاروخية واغلاق موقعها للتجارب النووية، الامر الذي رحب به الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي من المقرر ان يلتقي قريبا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في قمة غير مسبوقة.