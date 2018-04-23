لندن - أ ش أ

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته البالغة بالفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم, قائلا ” أشكر كل من ساندني ووقف بجانبي حتى أصل إلى هذه المرحلة, إنها مسئولية كبيرة, وأتمنى أن استمر في المسيرة لإسعاد الجماهير”.

وأضاف النجم المصري – في تصريح للصحفيين عقب تسلم الجائزة – “أكرر الشكر إلى كل زملائي في نادى ليفربول ومنتخب مصر وكل من دربني وقدم لي النصيحة وأنا أبذل أقصى جهد من أجل مصلحة الفريق الذي ألعب معه والمنتخب, لأن نجاح المجموعة يعطيني النجاح والسعادة بحب الزملاء, وأي لاعب لايمكن أن ينجح وحده دون العمل الجماعي, فالتعاون والحب بين اللاعبين وبينهم والجهاز الفني هو سر النجاح وأتمنى أن أحقق المزيد للنادي ومنتخب مصر”.

من جانبه أعرب المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب عن سعادته بمستوى نجمه المصري محمد صلاح الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي, مقدما التهنئة لصلاح على اللقب, معربا عن سعادته لتدريبه خلال هذه المرحلة.

وهنأ هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النجم محمد صلاح على فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي, قائلا” لاشك أن صلاح بذل مجهودا كبيرا ليصل إلى هذا المستوى المرتفع ويحصل على اللقب ونتمنى له الاستمرار على القمة”.

وأضاف كوبر أنه رغم النجاح والتألق لم يتغير محمد صلاح واحتفظ بالهدوء والتواضع والالتزام في التدريب وبتعليمات المدربين ولكن الاحتفاظ بالقمة أصعب من الوصول إليها, لذلك يجب عليه بذل المزيد من الجهد والعرق ليستمر على نفس الطريق ويحقق المزيد من النجاحات, والمهم أن يلعب من أجل الفريق ويتعاون مع الجميع ولا يفكر في نفسه فقط.

وفي لفتة انسانية حقق نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أمنية طفل صغير مريض, خلال حفل جوائز الأفضل في البريميرليج مساء الأحد والتقى به والتقط معه بعض الصور التذكارية.