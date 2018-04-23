واشنطن - أ ف ب

كانت الشرطة الأمريكية تبحث مساء الأحد عن رجل يبلغ التاسعة والعشرين، يُشتبه في أنه قتل أربعة أشخاص وأصاب اثنين آخرين بجروح عندما فتح النار من بندقية نصف آلية داخل مطعم بالقرب من ناشفيل قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة تينيسي إن المشتبه به، الذي تم التعريف عنه على أنه تريفيس راينكنغ، يعاني من اضطرابات عقلية. وأشارت السلطات إلى أنه استخدم بندقية نصف آلية طراز آي آر-15.

واستُخدم هذا السلاح في عمليات قتل جماعي سابقة في الولايات المتحدة، بما في ذلك عملية في تشرين الأول/أكتوبر في لاس فيغاس أدت إلى مقتل 58 شخصا، وأخرى في شباط/فبراير المنصرم داخل مدرسة ثانوية في باركلاند بفلوريدا أودت بحياة 17 شخصا.