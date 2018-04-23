العريش - أ ش أ

أكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء أنه تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها وأماكنها المحددة داخل المحافظة , مع الأخذ بنتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة اعتبارية للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بالنسبة لجميع صفوف النقل في جميع المراحل والشهادة الاعدادية , ومن لم يؤد امتحانات الدور الأول له الحق في آداء امتحانات الدور الثاني ونيل الدرجة كاملة.

وأضافت مرتجى – في تصريح مساء الاحد – أنه يحق لأي طالب دخول امتحانات الدور الثاني في مادة أو أكثر أو جميع المواد , على أن يتقدم بطلب التأجيل الى ادارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية قبل موعد الامتحانات المقرر في 3 يونيو القادم.

وأشارت الى أنه بالنسبة لصفوف النقل بجميع المراحل والشهادة الاعدادية , يتم اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول درجة اعتبارية للفصل الدراسي الثاني , وللطالب الذي لم يؤد امتحان الفصل الدراسي الأول الحق في امتحان الدور الثاني والحصول على الدرجة الكاملة.