طنطا - أ ش أ

شهدت قرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح, نجم منتخب مصر, والمحترف في نادى ليفربول الانجليزى, احتفالية كبرى, عقب إعلان فوزه بلقب أفضل لاعب بإنجلترا, وقام الأهالي بتوزيع الحلوى.

واحتفل المئات من أبناء المحافظة ورددوا هتاف “بنحبك يا صلاح”, بمشاركة كل من محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن عقبة وكيل المديرية للرياض وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب.

وارتدى الحضور ملابس تحمل صورة محمد صلاح, ورفعوا صور اللاعب, فيما أكد محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة, أن محمد صلاح فخر لمصر والعرب ويستحق هذا اللقب بجدارة, مشيرا إلى أن اللاعب بذل الكثير من الجهد في مشواره الكروي, ونجح في رسم السعادة على وجوه المصريين بل المواطنين بدول العالم, متمنيا أن يحقق اللاعب المزيد من النجاحات خلال مشواره الكروي.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالغربية نظمت احتفاليه كبري بمركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بالغربية لمتابعة حفل تتويج أفضل لاعب في انجلترا لعام 2018 .

وقامت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة شباب بسيون بتركيب شاشة عملاقه داخل المركز لمشاهدة الاحتفال.