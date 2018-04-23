القاهرة - أخبار مصر

حصد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، وذلك خلال حفل جوائز “رابطة المحترفين” في لندن.

وتفوق محمد صلاح على كل من هاري كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويفوز اللاعب الأكثر حصولاً على الأصوات بتلك الجائزة، حيث يشارك لاعبو 92 ناديًا في عملية التصويت على اختيار أفضل لاعب بالإضافة لـ10 أندية للسيدات.