باريس - أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, أنه ليس لديه خطة بديلة عن الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015 حال نفذت الولايات المتحدة

تهديدها بالخروج منه.

واشار ماكرون, في حوار أجراه مع شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية, ونشر اليوم الأحد, عشية زيارته للولايات المتحدة: “ليس عندي خطة (ب) بشأن النووي مع إيران” مذكرا بأن الاتفاق الحالي الذي يعد نتاج عملية تفاوضية استمرت عشر سنوات بغية منع إيران من امتلاك السلاح النووي به عيوب إلا أنه لا يوجد خيار أفضل في الوقت الحالي.

وأكد ماكرون مجددا رغبته في مكافحة الصواريخ الباليستية واحتواء نفوذ إيران التي تواجه اتهامات من الغرب ومن جيرانها العرب بالتدخل في الشرق الأوسط لا سيما في اليمن و لبنان و سوريا, مشيرا إلى عزمه حث نظيره الأمريكي دونالد ترامب على البقاء في الاتفاق النووي و على إكماله.