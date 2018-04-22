القاهرة-اخبار مصر

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إقامه 6 معارض للسلع الرمضانية والغذائية تحت شعار “أهلاً رمضان” بنطاق مدن المحافظة شملت المنصورة، السنبلاوين، ميت غمر، المطرية، المنزلة، دكرنس، بمشاركه الشركات والتجار ورجال الاعمال واصحاب المشروعات المقترضين من الصندوق الاجتماعي وجهاز شباب الخريجين وبإشراف الغرفة التجارية.

جاء قرار المحافظ، بناء علي تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقامة معارض “أهلاً رمضان” لبيع السلع بأسعار مخفضة بمحافظات الجمهورية وتخفيفاً للعبء عن كاهل المواطنين البسطاء، فجاءت جهود محافظة الدقهلية ومن خلال الادارة العامة للتنمية البشرية بإشراف الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية، وبالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، جهاز تشغيل شباب الخريجين، الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء، بهدف توفير السلع الرمضانية والغذائية واللحوم والمستلزمات التموينية في شهر رمضان الكريم وبأسعار مخفضة للمواطنين عن سعر السوق.

وفي ذات السياق كلف محافظ الدقهلية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، بعقد اجتماع ضم المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، أيمن موسى، رئيس جهاز تنميه المشروعات “الصندوق الاجتماعي”، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، مسئولي الحماية المدنية، الكهرباء، التموين، الامن والسلامة المهنية، تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشه اقامه معارض وشوادر بالمدن والمراكز لبيع السلع والمستلزمات الرمضانية والغذائية واللحوم والدجاج وغيرها من السلع.