الكويت - أ ش أ

افتتح الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي, مساء اليوم الأحد, أعمال الدورة ال` 15 للملتقى الإعلامي

العربي بالكويت, نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

واكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري – في كلمته خلال الاحتفال, الذي عقد بحضور الأمين العام للملتقى ماضي الخميسي, والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية, ورئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي – إن الملتقى الإعلامي العربي يمثل إحدى أهم الفعاليات التي تستضيفها الكويت سنويا.

وأكد أن الكويت كانت دائما نقطة تلاحم لمختلف الثقافات العربية, مشيرا إلى أن التحديات التي يمر بها العالم العربي, تفرض على الإعلام العمل على مواجهة كافة الأفكار السلبية التي تهدد المجتمعات العربية.

وأضاف أن تناول الملتقى الإعلامي العربي في دورته الخامسة عشرة, لإشكالية الأخبار المضللة والكاذبة, يعد ضرورة قصوى; لاستغلالها من قبل بعض الأطراف في التأثير سلبا على المجتمعات والأوطان العربية.. داعيا جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من مصداقية وصحة الأخبار والعمل بشفافية.