القاهرة -أ ش أ

توج الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مساء اليوم, الأحد, بلقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس, التي ينظمها النادي الأهلي, وذلك على حساب فريق الاتحاد الليبي.

وقدم لاعبو النادي الأهلي مباراة قوية, ونجحوا في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة 25-12.

وكان النادي الأهلي قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 12-4, ثم استمر على تفوقه حتى نهاية اللقاء.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة وتوج بها للمرة الثانية على التوالي , وسيلعب العام المقبل بطولة السوبر الأفريقي مع بطل بطولة الأندية أبطال الدوري ليتأهل الفائز الى مونديال الأندية “السوبر جلوب”.