القاهرة -أ ش أ

التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم الأحد, مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل آرياس كانيتي والوفد المرافق له, لبحث كيفية الدفع والتقريب بين وجهات النظر لضمان نجاح المفاوضات القادمة لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية ببولندا.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دور مصر بصفتها رئيس مجموعة الصين, وال 77, وأهمية المفاوضات القادمة, وضرورة الدفع بمسار المفاوضات والخروج بنتائج ملموسة.

وأكد فهمي أن مصر تأخذ التزاماتها بجدية ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات في مجالي التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.