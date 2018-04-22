القاهرة -أ ش أ

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , بالدعم البرازيلي المستمر للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية, معربا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة, آخذا في الاعتبار التطورات الهامة التي شهدتها هذه القضية على مدى الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك حسب بيان للجامعة العربية خلال استقبال أبو الغيط, اليوم الأحد, السفير فرناندو أبريو مساعد وزير خارجية البرازيل لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا, وذلك على هامش الاجتماع الثاني لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية والذي يعقد على مستوى كبار المسئولين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.