أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

تأكيدا على العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والكويت على جميع الأصعدة، وعلى دور مجلس التعاون المصري الكويتي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أية عقبات قد تواجههم.

السيسي يؤكد حرص مصر على التواصل مع المستثمرين الكويتيين

على المستوى الرئاسي أيضا قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوقيع عدة قوانين نشرت في الجريدة الرسمية.

السيسي يصدق على قانون “التحفظ على أموال الإرهابيين”

الرئيس السيسي يوقع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

الرئيس السيسي يوقع تعديل لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

عربيا ودوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم “الأحد” أن مجلس الأمن يواجه حالة من الشلل بشأن الأزمة السورية, لافتا إلى أن التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط تثير الكثير من القلق.

جوتيريش: مجلس الأمن يواجه حالة من الشلل بشأن سوريا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم “الأحد” إثر قيام مسلح بفتح النيران في مطعم بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في ولاية تينيسي الأمريكية

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بالإنابة, الدكتور عبد الرحمن ضرار, المجتمع الدولي, برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب, والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية/ ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني.

السودان يطالب برفع اسمه من قائمة الإرهاب

اكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي, إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرين دقيقة، مساء اليوم الأحد، إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا باتجاه نجران

حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الولايات المتحدة من الخروج الكامل والنهائي من سوريا بعد انتهاء الحرب على تنظيم داعش الارهابي دون ايجاد حل للازمة التي تشهدها.

ماكرون يحذر من الخروج الكامل من سوريا دون حل الأزمة

محليا، نشاط مكثف شهده مجلس النواب اليوم.

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون إشغال الطرق العامة

البرلمان يوافق على اتفاق منحة لصالح القابضة للكهرباء

البرلمان يوافق على مشروعي قانونين لوزير البترول

عبد العال يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

عبد العال: عقوبة الحبس بتعديلات قانون الزراعة ليست وجوبية

عبد العال: سندعو وزير الرى لوضع خريطة توزيع مياه الزراعة

عبد العال يناشد النواب مراعاة تصريحاتهم في القضايا الدولية

البرلمان يقر مشروع قانون المحاصيل وغرامة للمخالفين

عبد العال: عقوبة الحبس بتعديلات قانون الزراعة ليست وجوبية

عبدالعال: القيادة السياسية تعطي أولوية مطلقة لإفريقيا

عبد العال: ائتلاف دعم مصر يمتلك مقومات الحزب القوى

إعلام النواب تناقش طلب إحاطة بشأن المساجد الأثرية

اقتصاديا، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم/ الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات بيع للمستثمرين المصريين والأجانب.

“تذبذب” يغلب على أداء البورصة وسط بيع عربي

استقرت أسعار اللحوم والدواجن في السوق المحلية اليوم/ الأحد، حيث تراوح سعر لحم الكندوز بين 100و185 جنيهاً، ولحم ‏الضأن بين 100 و220 جنيهاً، ولحم البتلو بين 100 و260 جنيهاً، والدواجن البيضاء بين 23 ‏و39 جنيهاً، والدواجن البلدي بين 35 و45 جنيهاً.‏

إستقرار أسعار اللحوم والدواجن بالسوق المحلية

رياضيا، واصل الأهلي بطل الموسم الحالي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد فوزه علي مضيفه بتروجيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ باستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

الاهلى يفوز على بتروجيت 2-1 بالدورى

حافظ الإسماعيلي على موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري، رغم تعادله سلبياً مع مضيفه فريق الرجاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم/ الأحد بالملعب الفرعي ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري.

الدراويش يتعادل مع الرجاء سلبياً في الدوري

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني إلى الدور ربع النهائي من بطولة “الجونة” للإسكواش, وذلك بعد تغلبها على نظيرتها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة (3-2) خلال اللقاء الذي جمعهما في الدور الـ16 من عمر المسابقة.

نورالشربيني تتأهل إلى ربع نهائي بطولة “الجونة” للإسكواش

تأهل اللاعب المصري محمد الشوربجي (المصنف الأول عالميا), إلى الدور ربع النهائي من بطولة “الجونة” للإسكواش.

محمد الشوربجي يتأهل لربع نهائي بطولة “الجونة” للإسكواش

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تطورات متسارعة ومؤسفة تشهدها الأزمة السورية.. أوضاع وأزمات خطيرة.. كان اخرها الهجوم الثلاثي على سوريا بزعم استخدامها الاسلحة الكيميائية، ولبحث سبل حل هذه الأزمة..والسيناريوهات المتوقعة للخروج من النفق المظلم .. استضاف موقع أخبار مصر السفير رخا حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.. واللواء عادل العمدة الخبير الاستراتيجي..

تطورات الازمة السورية والسيناريوهات المتوقعة في حوار مباشر Geplaatst door ‎اخبار مصر egynews.net‎ op zondag 22 april 2018

تطورات الازمة السورية والسيناريوهات المتوقعة .. في حوار مباشر

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