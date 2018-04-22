عمان -أش أ

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي, اعتماد بطاقات إقامة مؤقتة خاصة بالفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

وقال الملقي, في بيان رسمي أصدره اليوم الأحد, إن القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2004, مؤكدا على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بالمملكة اعتماد هذه الوثيقة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات واعتبارها من الوثائق الرئيسية لإثبات الشخصية المعتمدة في مختلف معاملات أبناء قطاع غزة.