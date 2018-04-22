اخبار مصر - هند بدارى

اعلنت د. غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن البطالة هي التحدي الأكبر أمام مصر في المرحلة الحالية، واشارت إلي أن نسبة البطالة في الإناث تمثل 3 أضعاف الذكور.

جاء ذلك خلال كلمتها فى الملتقي الثاني للتشغيل والتوظيف بالمكتبة المركزية فى جامعة القاهرة بحضور د.محمد الخشت رئيس الجامعة وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة،

ودعت والي، طلاب الجامعات علي المشاركة في الأعمال التطوعية والجمعيات الأهلية التي يمثل اجمالي المصروف عليها ما يقرب من 12 مليار جنيه سنويا، ويمكن للطلاب أن يحصلوا علي فرص عمل بتلك الجمعيات

واكد او بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن اهم ما يساهم في تطوير أي امة، ليس الموارد فقط، لكن الأهم العنصر البشري الذي يستخدم هذه الموارد بشكل جيد ويحقق نتائج غير متوقعة.