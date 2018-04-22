اخبار مصر-هند بدارى

ينظم قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب بجامعة القاهرة، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، يومي 23-24 ابريل بالمكتبة المركزية الجديدة المؤتمر العلمي ال١١ للقسم بعنوان: “معا من أجل المستقبل – حول الجديد في مهن ودراسات المعلومات علي النطاقين العربي والعالمي”.

يقام المؤتمر برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور احمد الشربيني عميد كلية الآداب بالجامعة، بحضور الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب،.

وتتضمن فعاليات المؤتمر إقامة مائدة مستديرة، يشارك فيها رؤساء اقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بالجامعات المصرية، اضافة الي تنظيم ثلاث ورش عمل تتناول مستجدات التخصص.

ويناقش المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل تتناول فلسفة ونظريات هذا التخصص واتجاهات تطوره الجارية والمستقبلية، وصورته الذهنية لدى المستفيدين وصناع القرار في الوطن العربي، وتحليل واقع استخدام التقنيات الحديثة والمعاصرة في المكتبات.