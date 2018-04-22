واشنطن- (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى إعفاء أوروبا بصورة نهائية من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والالمنيوم، مشددا على العلاقات الجيدة بين الطرفين.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد عشية بدئه زيارة دولة لواشنطن “آمل أن يقرر إعفاء الاتحاد الأوروبي”، مضيفا “نحن لا ندخل في حرب تجارية مع حلفائنا”، وهو موقف سبق أن عبر عنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هذا الأسبوع.

وأعلن ترامب في 8 آذار/مارس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وأعفى منها مؤقتا كندا والمكسيك، شريكيه في اتفاقية التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا) وبعد بضعة أيام، أعلنت الإدارة الأميركية إعفاء الاتحاد الأوروبي مؤقتا.

وأقر الإعفاء لقاء مطالبة دول الاتحاد الـ28 بفتح أسواقها بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة، وتجري محادثات حاليا بهذا الشأن.

وتابع ماكرون أن ترامب “قال إن الإعفاءات سارية حتى الأول من أيار/مايو. لنرى ما سيقرره في الأول من أيار/مايو. ما هي أولوياتكم؟ هذا كل ما أقوله”.