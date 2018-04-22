لندن - أ ش أ

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن تضامنه مع مواطنه لاعب وسط نادي آرسنال محمد النني, وذلك بعد تعرض الأخير لإصابة في كاحل القدم, خلال المباراة التي فاز بها آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف على وست هام يونايتد اليوم /الأحد/ في “البريميرليج”.

وكتب صلاح – عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – “ألف سلامة يا نينو.. إن شاء الله بسيطة”.

وخرج النني من ملعب المباراة مصابا قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء, وكان التشخيص المبدئي للإصابة عبارة عن التواء بسيط في كاحل القدم.