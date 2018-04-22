أخبار مصر - عصمت سعد

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وبحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ومحافظ كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط وسفير سويسرا وممثل السفير الألمانى وممثل الإتحاد الأوربى في مصر إحتفالية توقيع عدد من العقود الخاصة ببرنامج إدارة المخلفات ومنها توقيع عقد بين شركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع54 الحربى) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ممثلاٌ عن وزارة البيئة لرفع كفاءة عدد من مصانع تدوير المخلفات بهذه المحافظات.

وأوضح العصار أن هذا العقد يهدف إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون والتكامل مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص ومنها إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات وذلك في إطار البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات وأنه بموجب هذا الاتفاق ستقوم شركة المعادى للصناعات الهندسية برفع كفاءة وتطوير مصانع تدوير القمامة وتركيب خطوط جديدة خاصة خطوط الوقود البديل بالإضافة إلى أعمال التوريدات من سيارات نقل ومقطورات وحاويات ولوادر وماكينات تقليب وجرارات زراعية وتريسيكلات ومعدات كبس في المحافظات وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر – 2030.